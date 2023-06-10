Новый клуб Месси за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона

Американский футбольный клуб "Интер Майами" за 24 часа после перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси продал все билеты на все матчи до конца сезона MLS, включая выездные.

Американский футбольный клуб "Интер Майами" за 24 часа после перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси продал все билеты на все матчи до конца сезона MLS, включая выездные.

Как передает Report , об этом сообщает AS.

Пока неизвестно, когда Месси дебютирует за новый клуб. У "Интер Майами" остается 12 матчей до конца регулярного чемпионата MLS. Испанское издание отмечает, что даже Серхио Агуэро, близкий друг Месси, сказал, что он попросил у него билет, но их не оказалось. Стоимость билетов на сайтах перекупщиков доходит до $3500.

3 июня Месси провел последний матч в составе "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.