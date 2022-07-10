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Новый трансфер "Нефтчи": Подготовка к матчу с "Арис" идет хорошо

Новый трансфер "Нефтчи": Подготовка к матчу с "Арис" идет хорошо "Подготовка к предстоящей официальной игре идет хорошо".
Футбол
10 июля 2022 г. 12:21
Новый трансфер Нефтчи: Подготовка к матчу с Арис идет хорошо

"Подготовка к предстоящей официальной игре идет хорошо".

Как сообщает Report, об этом в интервью клубному телеканалу сказал новый игрок "Нефтчи" Годсвей Донье.

28-летний ганский футболист отметил, что сборы в Турции проходят в норме.

"У нас очень хорошие игроки и тренерский штаб. Тренируемся усердно. Каждый игрок работает над собой. Все сосредоточены на тренировках", - сказал Г.Донье.

Нападающий подчеркнул, что с нетерпеньем ждет возможности сыграть перед фанатами "Нефтчи".

"Надеюсь, вместе мы одержим новые победы. Знаю, что они просто феноменальны. Болельщикам следует поддерживать нас всегда - и в хорошие, и в плохие времена. Мы всегда должны работать вместе, чтобы добиться успеха", - добавил он.

Отметим, что "Нефтчи" сыграет с кипрским клубом "Арис" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Свой первый выездной матч команда проведет 21 июля, а ответный - 28 июля дома.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin yeni transferi: "Aris"lə oyuna yaxşı hazırlaşırıq"

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