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Новый игрок "Карабаха" попрощался с болгарским клубом

Новый игрок "Карабаха" попрощался с болгарским клубом Новый игрок "Карабаха" Леандро Андраде попрощался с болгарским клубом "Черно море".
Футбол
14 января 2022 г. 09:49
Новый игрок Карабаха попрощался с болгарским клубом

Новый игрок "Карабаха" Леандро Андраде попрощался с болгарским клубом "Черно море".

Как сообщает Report, 23-летний крайний нападающий поделился публикацией об этом в своем аккаунте в Instagram.

Португальский игрок написал, что у него остались незабываемые воспоминания и друзья на всю жизнь в Болгарии, где он выступал в течение полутора лет: "Благодарю главного тренера за предоставленную возможность. Я благодарен своим товарищам по команде и всем болельщикам, которые поддерживали меня. Желаю успехов клубу и всем, кто с ним связан".

Отметим, что "Карабах" подписал контракт с Леандро Андраде до 30 июня 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın yeni transferi Bolqarıstan klubu ilə vidalaşıb

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