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Новый главный тренер "Сумгайыта": Я готов к новым вызовам

Новый главный тренер "Сумгайыта": Я готов к новым вызовам Как главный тренер "Сумгайыта" я готов к новым вызовам. Спасибо за теплый прием.
Футбол
6 января 2022 г. 14:48
Новый главный тренер Сумгайыта: Я готов к новым вызовам

Как главный тренер "Сумгайыта" я готов к новым вызовам. Спасибо за теплый прием.

Как сообщает Report, об этом заявил новый главный тренер "Сумгайыта" Алексей Бага, выступая на пресс-конференции.

По словам 41-летнего специалиста, несмотря на то, что он собрал достаточно информации о команде, ничто не заменит личных знакомств и личных отношений.

Президент футбольного клуба Риад Рафиев пожелал успехов новому тренеру: "У нас большой проект и большие ожидания от нового главного тренера".

"Сумгайыт" заключил контракт с Алексеем Бага на два с половиной года.

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Baqa: "Sumqayıt"ın indiki durumu məni qorxutmur"

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