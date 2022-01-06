Новый главный тренер "Сумгайыта": Я готов к новым вызовам

Как главный тренер "Сумгайыта" я готов к новым вызовам. Спасибо за теплый прием.

Как главный тренер "Сумгайыта" я готов к новым вызовам. Спасибо за теплый прием.

Как сообщает Report, об этом заявил новый главный тренер "Сумгайыта" Алексей Бага, выступая на пресс-конференции.

По словам 41-летнего специалиста, несмотря на то, что он собрал достаточно информации о команде, ничто не заменит личных знакомств и личных отношений.

Президент футбольного клуба Риад Рафиев пожелал успехов новому тренеру: "У нас большой проект и большие ожидания от нового главного тренера".

"Сумгайыт" заключил контракт с Алексеем Бага на два с половиной года.