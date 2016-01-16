​Новый главный тренер сборной Казахстана определится в конце января

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Новый главный тренер национальной сборной Казахстана, которая станет соперником сборной Азербайджана на стартующих 21 марта учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье, определится в конце января.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Федерация футбола Казахстана.

По информации, 28 декабря среди болельщиков состоялось голосование по выбору наставника команды, которое завершилось 15 января. На первом этапе болельщики ответили на вопрос, хотят ли они видеть местного или иностранного наставника. В продолжающемся 18 дней голосовании 1755 голосов было отдано за иностранного, а 845 - за местного специалиста.

Отметим, что азербайджанская сборная, которую возглавляет Роберт Просинечки, до 27 марта будет находиться на сборах в Анталье, а 26 марта пройдет проверочный матч между сборными Азербайджана и Казахстана.