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Новый главный тренер "Лех": Самое главное - быть готовыми к матчу с "Карабахом"

Новый главный тренер "Лех": Самое главное - быть готовыми к матчу с "Карабахом" "Мы проведем много игр за короткий срок. Самое главное быть готовыми к матчу с "Карабахом", который состоится 5 июля".
Футбол
20 июня 2022 г. 10:00
Новый главный тренер Лех: Самое главное - быть готовыми к матчу с Карабахом

"Мы проведем много игр за короткий срок. Самое главное - быть готовыми к матчу с "Карабахом", который состоится 5 июля".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту клуба сказал Джон ван дер Бром - новый главный тренер команды "Лех", которая будет соперницей "Карабаха" в первом классификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Нидерландский специалист отметил, что игра с "Карабахом" - прекрасная возможность: "Футболисты уже начали тренировки. У нас есть время подготовиться к важным играм".

"Карабах" встретится с "Лех" 5 июля в гостях, а спустя неделю проведет ответный матч в Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Lex"in yeni baş məşqçisi: "Ən önəmlisi, "Qarabağ"la matça hazır olmaqdır"

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