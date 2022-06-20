Новый главный тренер "Лех": Самое главное - быть готовыми к матчу с "Карабахом"

"Мы проведем много игр за короткий срок. Самое главное быть готовыми к матчу с "Карабахом", который состоится 5 июля".

"Мы проведем много игр за короткий срок. Самое главное - быть готовыми к матчу с "Карабахом", который состоится 5 июля".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту клуба сказал Джон ван дер Бром - новый главный тренер команды "Лех", которая будет соперницей "Карабаха" в первом классификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Нидерландский специалист отметил, что игра с "Карабахом" - прекрасная возможность: "Футболисты уже начали тренировки. У нас есть время подготовиться к важным играм".

"Карабах" встретится с "Лех" 5 июля в гостях, а спустя неделю проведет ответный матч в Баку.