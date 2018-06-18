Новый футболист "Габалы": 4-5 лет назад я выступал в Евролиге против "Нефтчи" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report с новым трансфером "Габалы" Сабьеном Лилаем.

- Каким образом "Габале" удалось переманить Вас в свой состав?

- УЕФА вынесло наказание клубу "Skenderbeu”, за который я выступаю, отстранив его на 10 лет. Поэтому я решил покинуть ряды своего клуба. Затем поступило предложение от "Габалы", но я не воспринял его всерьез. Однако все же поинтересовался клубом, посмотрел его выступления, после чего принял решение подписать контракт с ним. Я очень рад своему приезду сюда, надеюсь, “Габала” повторит свой успех со мной.

- Вам довелось выступать против "Нефтчи"…

- Да, было дело. Лет 4-5 назад я играл в Евролиге против "Нефтчи".

- До приезда в Азербайджан Вы наводили справки о нашей стране у албанца Анси Аголли, выступающего за "Карабах"?

- И не только. Я также узнал много интересного от Адмира Тели и других своих соотечественников. Все они в один голос хвалили Баку и Азербайджан. Все это, безусловно, повлияло на мое решение.

- Вам известно о том, что "Габала" сократила трансферы? Если раньше в команде было много легионеров, то нынче отдается предпочтение местным футболистам.

- Нет, мне неизвестно об этом. Бюджет клуба мне не столь уж интересен. Наши взгляды по финансовым вопросам с клубом сошлись. Это – футбол, не важно сколько легионеров в команде. Надеюсь, мы дадим достойный отпор "Карабах"у и другим противникам в борьбе за чемпионство.

- Какие надежды относительно выступления в Евролиге Вы связываете с "Габалой"?

- Пока трудно сказать что-то определенное по данному вопросу. Мы будем всячески стараться как минимум повторить прошлые успехи. Я выступал в групповом этапе Евролиги. Там царит совершенно иная атмосфера. Пока команда может и не выглядеть подготовленной. Но впереди нас ждут учебно-тренировочные сборы в Словении. Успешно пройдя подготовку, мы будем полностью готовы к Евролиге. Не менее важна для нас и Премьер-Лига.

- "Габала" заинтересована привлечь в свой состав еще одного футболиста "Skenderbeu" – Джеймса Адени. Вы говорили с ним?

- Нет, мы не говорили с ним. Обо всем это я прочитал в прессе. Полагаю, будь там что-то реальное, он позвонил бы мне и расспросил о команде. Я только за его приезд, он - хороший форвард и мог бы помочь "Габале".

- Почему Вы не выступили в проверочном матче против “MOİK”? Связано ли это с травмой?

- Нет, я не травмирован. Я был на поле в двух товарищеских встречах с национальной командой, после чего попросил отдых. К тренировкам я приступил вчера. Спустя две недели я вернулся к тренировочному процессу. Тренер решил, что мне сегодня не стоит выходить на матч.

- В проверочном матче сборная Албании уступила Косово со счетом 0:3. Сборная Косово – первый противник азербайджанской команды в Лиге наций. Хотелось вы услышать Ваше мнение об этой сборной. Как на Ваш взгляд, почему она проиграла албанцам с таким разгромным счетом?

- Сборная Косово – молодая команда, где много талантливых игроков. Азербайджану я бы рекомендовал серьезно подойти к вопросу подготовки к матчу против этой команды. Они агрессивны, несмотря на довольно юный возраст. Через 2-3 года эта команда достигнет высот.