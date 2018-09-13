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    Новые формы "Нефтчи" выставлены на продажу за 60 манатов

    За дополнительную плату в 20 манатов можно заказать форму с номером и именем

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Определилось время распродажи форм клуба "Нефтчи" для сезона 2018/2019.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, формы будут в продаже с 16 сентября. 

    Фанаты могут приобрести формы в фаншопе клуба на "Bakcell Arena" за 2 часа до запланированного на 21:00 матча "Нефтчи" - "Кешля". 

    Формы стоят 60 манатов. За дополнительную плату в 20 манатов можно заказать форму с именем и номером, под которым играет любимый футболист.  

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