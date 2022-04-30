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Новость о смерти известного футбольного агента подтвердилась

Новость о смерти известного футбольного агента подтвердилась Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких.
Футбол
30 апреля 2022 г. 18:55
Новость о смерти известного футбольного агента подтвердилась

Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких.

Как передает Report, об этом сообщает в соцсетях селекционера его семья.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенес операцию на них. Позже помощник Райолы, а затем и он сам опровергли заявления СМИ.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звезды, как голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur futbol agentinin ölüm xəbəri təsdiqlənib

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