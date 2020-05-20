​Новый сезон чемпионата Италии стартует 1 сентября

Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение о том, что сезон-2020/21 чемпионата страны начнется 1 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба FIGC.

Руководители Серии А, Федерации футбола Италии и остальных турниров страны приняли решение, что все лиги будут доиграны в формате короткого плей-офф в случае очередной приостановки из-за коронавируса. В плеф-офф за первенство будут участвовать команды из верхней части таблицы. С помощью матчей на вылет определятся клубы, которые вылетят в низшие дивизионы.

Если будет принято решение об окончательном завершении турниров, то команды распределят по местам, используя корректирующие коэффициенты.

Сезон-2019/2020 планируется доиграть к 20 августа. Начало следующего сезона намечено на 1 сентября.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о запрете на проведение спортивных мероприятий в стране до 14 июня.