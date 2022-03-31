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Новая Зеландия пробилась в межконтинентальные стыковые матчи к ЧМ-2022

Новая Зеландия пробилась в межконтинентальные стыковые матчи к ЧМ-2022 Сборная Новой Зеландии встречалась с национальной командой Соломоновых островов в финальном матче квалификации к чемпионату мира - 2022 в зоне Океании.
Футбол
31 марта 2022 г. 01:21
Новая Зеландия пробилась в межконтинентальные стыковые матчи к ЧМ-2022

Сборная Новой Зеландии встречалась с национальной командой Соломоновых островов в финальном матче квалификации к чемпионату мира - 2022 в зоне Океании.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Гранд Хамад" в Дохе (Катар). Она завершилась разгромной победой Новой Зеландии - 5:0.

На 23-й минуте счет открыл полузащитник Билл Туилома. На 39-й минуте отличился нападающий Крис Вуд. На 49-й минуте чужие ворота поразил полузащитник Джо Белл. Затем все тот же Б.Туилома оформил дубль. А финальную точку поставил нападающий Мэттью Гарбетт, который вышел на замену и отличился в компенсированное ко второму тайму время.

Эта победа позволила сборной Новой Зеландии пробиться в межконтинентальные стыковые матчи. Там ей будет противостоять национальная команда, которая займет 4-е место в зоне КОНКАКАФ.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Yeni Zelandiya qitələrarası pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb

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