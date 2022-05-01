"Норвич" досрочно вылетел из английской Премьер-лиги

"Норвич Сити" в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 уступил "Астон Вилле" (0:2).

"Норвич Сити" в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 уступил "Астон Вилле" (0:2).

Как передает Report, данное поражение "канареек" привело к их досрочному вылету из Премьер-лиги. После 34 сыгранных туров "Норвич" набрал 21 очко и находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. От спасительной 17-й строчки команду из Нориджа отделяет 13 очков, которые она математически не сможет набрать, поскольку в английском первенстве 38 туров.

Помимо "Норвича", в зоне вылета находятся "Эвертон" с 29 очками, и "Уотфорд" - 22 очка. Лидирует в соревнованиях "Манчестер Сити", у "горожан" 83 балла.