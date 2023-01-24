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Норвежский форвард: Перешел в "Карабах", чтобы сыграть в Лиге чемпионов

Норвежский форвард: Перешел в "Карабах", чтобы сыграть в Лиге чемпионов Футболист Тарик Эльюнусси хотел играть в Лиге Чемпионов, поэтому на правах аренды перешел из "Олимпиакоса" в "Карабах".
Футбол
24 января 2023 г. 20:09
Норвежский форвард: Перешел в Карабах, чтобы сыграть в Лиге чемпионов

Футболист Тарик Эльюнусси хотел играть в Лиге Чемпионов, поэтому на правах аренды перешел из "Олимпиакоса" в "Карабах".

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью сайту eurosport.no.

Норвежский нападающий заявил, что тяжелая травма ноги не позволила ему продемонстрировать свои способности в азербайджанском клубе: "Честно говоря, я не думал, что это будет так серьезно. То, что я провел всего 7 игр в "Карабахе", говорит обо всем. Я очень сильно повредил лодыжку, хотя делал все возможное для избежания травм".

35-летний форвард, ставший чемпионом Азербайджана в сезоне 2017/2018 с "Карабахом", сказал, что этот титул занимает особое место в его карьере. "Но золотая медаль, которую я выиграл со шведским АИК, для меня более ценна. Потому что я ехал туда именно с целью победить. Это были невероятные ощущения".

Тарик Эльюнусси в настоящее время играет за японскую команду "Syonan Balmare".

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Версия на азербайджанском языке Norveçli hücumçu: "Qarabağ"a Çempionlar Liqasında oynamaq üçün keçmişdim"

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