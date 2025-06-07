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Норвегия разгромила Италию в отборочном матче ЧМ-2026

Норвегия разгромила Италию в отборочном матче ЧМ-2026 Сборная Норвегии разгромила команду Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Футбол
7 июня 2025 г. 01:35
Норвегия разгромила Италию в отборочном матче ЧМ-2026

Сборная Норвегии разгромила команду Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Report, матч группы I прошел в пятницу на стадионе "Уллевол" в Осло (Норвегия) и завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.

Голы забили Александр Сёрлот, Антонио Нуса и Эрлинг Холанд. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Санчес Мартинес из Испании.

Норвегия набрала девять очков в трех стартовых турах отбора на ЧМ-2026 и возглавляет группу I. Италия располагается на четвертой строчке из пяти. У команды 0 очков при одном проведенном матче.

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