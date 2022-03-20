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Нойер установил рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Кана

Нойер установил рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Кана 19 марта, в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» разгромила берлинский «Унион» (4:0). Все 90 минут на поле провёл вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.
Футбол
20 марта 2022 г. 01:16
Нойер установил рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Кана

19 марта, в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» разгромила берлинский «Унион» (4:0). Все 90 минут на поле провёл вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.

Как передает Report, об этом сообщает OptaFranz в социальной сети Twitter.

Победа в матче с «Унионом» стала 311-й для Нойера. Мануэль превзошёл достижение Оливера Кана, который за время карьеры одержал 310 побед в чемпионате Германии. Для достижения подобного результата Нойеру понадобилось 460 матчей, а Кану – 557.

Напомним, что 35-летний вратарь «Баварии» играет в Бундеслиге с 2006 года. Нойер начинал карьеру в «Шальке 04», откуда летом 2011 года перешёл в «Баварию».

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