Нойер стал рекордсменом по матчам на чемпионатах Европы среди вратарей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер сегодня в 18-й раз вышел на поле в финальных турнирах чемпионатов Европы.
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Третий результат — у нидерландца Эдвина ван дер Сара (16 матчей).
Германия, заранее обеспечившая себе выход в плей-офф, играет со Швейцарией в группе А. Нойер уже успел пропустить — счет ударом в упор после прострела слева открыл Дан Ндойе. С этим счетом завершился первый тайм. Если матч так и окончится, Бундестим финиширует в своем квартете на втором месте.
В параллельном матче встречаются Шотландия и Венгрия (счет к перерыву не открыт). Только победа даст возможность одной из этих команд претендовать на 1/8 финала.