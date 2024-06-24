Нойер стал рекордсменом по матчам на чемпионатах Европы среди вратарей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер сегодня в 18-й раз вышел на поле в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер сегодня в 18-й раз вышел на поле в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Как передает Report , немец обошел итальянца Джанлуиджи Буффона (17) и вышел на чистое первое место среди голкиперов за всю историю Евро.

Третий результат — у нидерландца Эдвина ван дер Сара (16 матчей).

Германия, заранее обеспечившая себе выход в плей-офф, играет со Швейцарией в группе А. Нойер уже успел пропустить — счет ударом в упор после прострела слева открыл Дан Ндойе. С этим счетом завершился первый тайм. Если матч так и окончится, Бундестим финиширует в своем квартете на втором месте.

В параллельном матче встречаются Шотландия и Венгрия (счет к перерыву не открыт). Только победа даст возможность одной из этих команд претендовать на 1/8 финала.