Нойер провел 500-й матч за "Баварию"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер провел 500-й матч за свой клуб.

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер провел 500-й матч за свой клуб.

Как передает Report , об этом сообщил статистический портал Opta Franz в социальной сети Х.

Юбилейная встреча состоялась на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене с "Хоффенхаймом". Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0, забивали Мусиала (18' и 70') и Кейн (90'). Мануэль Нойер вышел на поле в стартовом составе.

По количеству матчей Нойер сравнялся с Бастианом Швайнштайгером. Только Томас Мюллер (685) и Филипп Лам (517) провели больше игр за "Баварию" в этом тысячелетии.

Отметим, что мюнхенцы вышли на матч с "Хоффенхаймом" в специальной форме в память о Франце Беккенбауэре, которого не стало 7 января.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 16 матчей. "Хоффенхайм" находится на седьмой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский "Байер" (42).