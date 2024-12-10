Нойер не выйдет на поле в этом году из-за перелома ребра

Вратарь и капитан немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер получил перелом ребра и не выйдет на поле в составе мюнхенцев в 2024 году.

Вратарь и капитан немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер получил перелом ребра и не выйдет на поле в составе мюнхенцев в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, об этом заявил главный тренер "Баварии" Венсан Компани.

"У него сломано ребро. Вероятно, он больше не сыграет в этом году. Главное, чтобы он сейчас выздоравливал, и тогда, надеюсь, Мануэль вернется к нам в январе", - сказал Компани.

Отметим, что Нойеру 38 лет, в текущем сезоне он провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, в том числе 12 "на ноль". Вратарь выступает за "Баварию" с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз стал чемпионом Германии, 5 раз - обладателем Кубка Германии и 2 раза - победителем Лиги чемпионов. В декабре 2022 года Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах, и досрочно завершил сезон-2022/23.