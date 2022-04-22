Нойер и Мюллер подпишут контракты с «Баварией» до 2024 года

«Бавария» намерена в ближайшее время продлить контракты с вратарем Мануэлем Нойером и форвардом Томасом Мюллером.

«Бавария» намерена в ближайшее время продлить контракты с вратарем Мануэлем Нойером и форвардом Томасом Мюллером.

Как передает Report , об этом сообщает Kicker.

Оба футболиста подпишут соглашения до 2024 года.

Причем в договоре будет прописана опция дальнейшего продления соглашений, если футболисты выполнят определенные условия и проведут определенное количество матчей.

Портал Transfermarkt оценивает Мюллера в 25 млн евро, Нойера - в 14 млн.

В текущем сезоне бундеслиги форвард отыграл 29 матчей, забил семь голов и сделал 19 результативных передач. Голкипер провел 25 матчей, пропустил 21 гол и десять поединков отыграл на ноль.