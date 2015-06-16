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    Нобелевский центр прекратил сотрудничество с ФИФА

    Совет директоров обязал руководство приостановить сотрудничество с ФИФА настолько быстро, насколько это возможно

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Нобелевский центр принял решение о прекращении сотрудничества с ФИФА.

    Как отмечает Report, об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского центра в Осло.

    "Совет директоров обязал руководство приостановить сотрудничество с ФИФА настолько быстро, насколько это возможно", - отмечается в сообщении.

    Напомним, из-за коррупционного скандала в ФИФА сотрудничество с футбольной организацией прекратили Интерпол, а также несколько спонсоров: Coca-Cola, Adidas, Visa, McDonald's и Hyundai.

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