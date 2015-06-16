Нобелевский центр прекратил сотрудничество с ФИФА

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Нобелевский центр принял решение о прекращении сотрудничества с ФИФА.

Как отмечает Report, об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского центра в Осло.

"Совет директоров обязал руководство приостановить сотрудничество с ФИФА настолько быстро, насколько это возможно", - отмечается в сообщении.

Напомним, из-за коррупционного скандала в ФИФА сотрудничество с футбольной организацией прекратили Интерпол, а также несколько спонсоров: Coca-Cola, Adidas, Visa, McDonald's и Hyundai.