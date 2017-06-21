Низами Гаджиев: Проблема "Интера" не связана с деньгами - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Интервью капитана бакинской футбольной команды "Интер" Низами Гаджиева Report.

- Завершились учебно-тренировочные сборы в турецком регионе Болу. Что вы можете сказать в связи с подготовкой?

- Прошли очень эффективные сборы. Мы испытали себя в трех контрольных матчах. "Интер" уже готов на 90 процентов. Да, есть недостатки. И мы устраним их до первого матча с командой "Младость" в I квалификационном раунде Лиги Европы.

- Главный тренер взял трех дублирующих футболистов - Мурада Гайалы, Джабира Амирли и Риджата Гараева в основной состав команды на игры в Лиге Европы. Юноши дают основание смотреть в будущее с надеждой?

- Риджат с прошлого сезона тренируется вместе с нами. Мурад опорный полузащитник, очень перспективный. А Джабир отличается решительностью. Эти ребята мне нравится все. Они достойны выступать в основной команде, и это они доказывают на тренировках.

- В I квалификационном раунде Лиги Европы вы встретитесь с командой "Младость" из Сербии. Вы ожидали более легкого соперника или довольны жеребьёвкой?

- Если честно, я лично соперником не интересовался. Рауф Алиев, с которым я жил в одной комнате во время сборов, лучше разбирается в интернете. Он читал информацию и передавал ее мне. Соперник является дебютантом в еврокубках, имеет молодежный коллектив. По рейтингу УЕФА "Интер" считается фаворитом пары. Однако учитывая определенные проблемы, шансы равны. Мы выйдем на поле для победы. Не могу сказать повезло нам или нет при жеребьёвке. Не имеет значения кто соперник. Если захотим, мы победим. Это - закон футбола.

- Под "определенными проблемами" вы подразумеваете задержку заработной платы?

- Проблема с заработной платой решается. Проделанная работа нового руководства очевидна. Может быть со стороны пока этого не заметно. Но я нахожусь внутри команды, мы постоянно общаемся. Мы сидели без зарплаты несколько месяцев, сейчас мы не станем горевать из-за 5-10-дневной задержки. Мы не получили зарплату только за май. В целом, проблема "Интера" не связана с деньгами. Основная трудность связана с запретом на трансфер. На необходимые позиции мы не может назначить желаемых игроков. Нагрузка ложится на остальных футболистов.

- Несмотря на ваши усилия в завершившемся сезоне, вы не получили приглашение в сборную страны. Вы надеетесь преодолеть эту проблему в следующем сезоне, или же пока главным тренером является Роберт Просинечки вы не верите в то, что будете приглашены?

- Я не потерял надежду. Моя цель - попасть в сборную. Я верю, что в новом сезоне я буду выступать еще лучше. Надеюсь, что в таком случае меня пригласят.

- Вы сыграете с "Младость" на "Далга Арена", где есть натуральный газон. На учебно-тренировочных сборах вы тренировались на аналогичных полях, однако домашние матчи в Премьер-лиге Азербайджана провели на искусственном покрытии. Это вам не помешает?

- Как в Баку, так и в период подготовки, проведенной в Болу, мы тренировались на газоне с естественным покрытием и привыкли к этому. Я не верю, что газон создаст нам проблемы. С другой стороны, если речь идет о еврокубке, здесь есть название государства, флаг. Если понадобится, будем играть в грязи, мы должны достойно представить Азербайджан.

- Назначение Рамиза Мамедова в главные тренеры команды дублеров воспринято неоднозначно. Существует мнение, что это назначение сделано для замены в будущем его коллеги в основной команде - Заура Сванадзе...

- Я не играл под руководством Рамиза Мамедова. Но я знаю о его карьере. Он работал в "Габале" в клубах Казахстана и Ирана. Он один из влиятельных тренеров нашей страны. Он назначен не главным тренером основной команды, а координатором в дублирующий состав. Основная его цель - стать посредником между двумя командами, советовать основной команде игроков из дублирующего состава. Новое назначение было сделано, основываясь на его опыте. Сколько таких было слухов... Сегодня главный тренер основной команды Заур Сванадзе. И мы объединились под его руководством для достижения результата. Сменится ли футболист или главный тренер в будущем, покажет время.