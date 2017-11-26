Низами Гаджиев: "Ехать за рубеж бессмысленно" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Капитан "Кешля" Низами Гаджиев провел брифинг после поражения его команды команде "Нефтчи " со счетом 1:3 в рамках 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

29-летний полузащитник ответил на вопросы Report...

- Создалось впечатление, что твоя команда стала приходить в себя во втором тайме. Но тебя уже не было на поле тогда...

- Наверно, я уже мешаю команде. Значит пора уходить.

- Сам захотел или намекнули, чтоб тебя заменяли?

- Нет, никто мне намекнуть или сказать что-то не может. Я 8 лет защищал цвета этого клуба. Никто не может сказать, что допустил оплошность в игре команды "Кешля". Конечно, возможны потери мяча. Это футбол. Большие футболисты тоже теряют мяч. Но сточки зрения человечности, характера никто не может упрекнуть Низами в том, что он что-то где-то делал.

-В таком случае с чем связано твоя замена?

- Не могу сказать точно. Есть главный тренер, он и меняет.Не хочу вмешиваться в его дела. Я должен был доказать кто я есть за отведенное мне время. Выходит, я не ипоказал себя с хорошей стороны будучи на поле и главный тренер меня поменял Я воспринимаю это нормально.

- Действительно ли то, что у тебя так получается играть, потому что думаешь об уходе из команды?

- Не сказал бы, я не думал об этом во время сегодняшней игры. Каким бы делом я не занимался, то хотел, чтобы это было сделано на все сто. Впереди нас ожидают три игры кубка страны и одна игра Премьер-лиги. Вопрос о моем уходе будет определен после этих игр. Но наверно придется что-то менять. Потому что я немного подустал.

- Есть разговоры, что твой контракт с "Кешля" в силе до конца сезона. По этой причине, если ты покинешь команду раньше, то должна быть уплачена компенсация....

- Нет. Мой контракт не до конца сезона. Соглашение, достигнутое внутри клуба завершается 31 декабря. В догороре, представленном в Профессиональную футбольную лигу, указано, что он действителен до конца сезона. У меня есть письмо от клуба, что руководство команды не против того, если я перейду в другую команду после 1 января 2018 года. Я поблагодарил руководство за этот документ. Мне предоставили это письмо безвозмездно. Мой уход под вопросом. Но я за все благодарен руководству клуба. Как минимум за то, что они не дали этой команде умереть, оживили ее.

- заключил ли ты контракт с "Нефтчи"?

- Нет. Пока у меня нет договора. Но есть согласие, идут переговоры, обсуждаются условия. Надеюсь скоро они завершатся. Или заключим контракт, или…

- Каков выход команды "Кешля" из сложившейся ситуации?

- Честно сказать, действительно очень сложно. Немного тяжело играть в нашем положении. Не все связано с возможностями и деньгами. Случается, что у человека не получается. Тогда нужно что-то менять.

- Возможно, что несправедливая отставка Заура Сванадзе и приход Рамиза Мамедова повлияли на футболистов?

- После ухода Сванадзе и прихода Мамедова большой проблемы не было. Каждый из них был главным тренером по-своему. У каждого своя стратегия. Не сказал бы, что проблема связана с заменой главного тренера. Просто, у футболистов есть такое чувство "Я иссяк".

Лично у меня силы иссякли, я устал, хочу перемен. Хочу новшество в своей жизни. Я многому натерпелся в "Интере" последние три года. Я был счастлив в 5 из 8 лет, что я в клубе. А в остальные три года был несчастлив. Отказался от хороших предложений. Потому что я всегда подчеркивал, что "Интер" для меня важная, не рядовая команда. Я родился и вырос в Забрате и видел предшественника этого клуба, команду "Хязяр Университети". Я мечтал когда-то играть за эту команду. Вот уже 3 года, как я капитан этой команды. Но сегодня я думаю что-то поменять в жизни, чтобы в у меня произошел какой-то прогресс.

- Пока что лого "Интера" на форме не заменено на лого "Кешля". Ты не хочешь принимать имя "Кешля"?

- Я не в том статусе, чтоб противоречить решению руководства. Потому как это был бы шаг далекий от профессионализма У меня две такие футболки. На одной лого "Кешля", на другой лого "Интера". Сегодня так получилось, что я в футболке "Интера". Но в реальности я всей душой был футболистом "Интера" и это название останется у меня сердце. Все это знают. И во время прямого эфира я говорил, что привязан к "Интеру". Это команда послужила причиной многих изменений в моей жизни. "Интер" сильно помог мне добиться многих вещей..

- Все ждут твоего перехода в "Нефтчи". Возможно ли какое-то сюрпризное изменение?

- Все возможно. Все зависит от предложения. Нужно подождать одну неделю. После игр в кубку Азербайджана станет известно в какой клуб я перейду.

- Есть предложении от "Карабаха", "Зира" или "Габалы"?

- Нет. С ними переговоров не было. И предложений не поступало. Нам неизвестно, что будет с нами завтра.

- Есть ли предложения иностранных клубов?

- Давайте говорить реально. Мне 29 лет. Ехать за рубеж в этом возрасте бессмысленно. Доказать кому-то что-то уже поздно. Если у меня есть реальное предложение, нужно им пользоваться.