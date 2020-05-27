Лионель Месси о коронавирусе: Никто не ожидал чего-то подобного

Нападающий каталонской "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился мнением о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на жизнь во всём мире.

Как передает Report, 33-летний нападающий сказал, что пандемия оказалась неожиданной для всех.

"Уверен, никто не ожидал чего-то подобного. Были люди, которые говорили, что могут быть пандемии и что они могут случаться время от времени. Но я не мог даже представить себе, что всё будет именно так. Не думал об огромном влиянии, которое оказывает коронавирус практически во всём мире. Нелегко жить и работать с такой неопределённостью и в такой необычной ситуации. Мы все хотим знать, когда вернёмся к работе, тренировкам и соревнованиям. Для любого футболиста важно сохранять концентрацию", - сказал футболист.

Отметим, что испанская Ла Лига была приостановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса.