Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Французского футболиста Николя Анелька не пустили в алжирский клуб. Как сообщает Report, местная футбольная федерация запретила переход футболиста, трансфер которого стоял на повестке дня, в алжирский клуб "Хусейн Дей".

Причиной является то, что ему 35 лет и он не является членом национальной сборной. Федерация футбола Алжира запрещает играть в местных клубах легионерам старше 27 лет, не являющихся членами национальных сборных.

Отметим, что по соглашению, между футболистом и клубом должен был быть подписан контракт на 1,5 года.