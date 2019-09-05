Никола Юрчевич: "Постараемся остановить Гарета Бейла"

"Для подготовки было мало времени. Несмотря на сроки, тренировки и анализы состоялись. Мы знаем насколько силён Уэльс".

Как сообщает командированный в Кардифф сотрудник Report, об этом этом на пресс-конференции перед отборочным матчем между сборными Уэльса и Азербайджана в рамках отборочного турнира ЕВРО-2020 заявил главный тренер сборной Азербайджана, Никола Юрчевич.

Хорватский специалист подчеркнул что, в составе сборной соперника игроки высокого класса": Надеюсь и у нас есть шанс. Ясно что соперник фаворит. Однако на примере матча с Хорватией, мы доказали что умеем играть против сильных команд. У нас сложности с составом. Гусейнов Бадави, Эдди Исрафилов и Рахиль Мамедов травмированы. Тем не менее мы постараемся сыграть как планировали. Гарет Бейл, игрок высочайшего класса. Достаточно ли одного игрока остановить его? Не думаю. Я в курсе о последних событьях вокруг Бейла, однако новый сезон он начал хорошо".

Матч Азербайджан-Уэльс состоится на стадионе города Кардифф, 6 сентября в 22:45 по бакинскому времени.