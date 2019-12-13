Никола Юрчевич: Не исключаю возможности вновь работать в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report c Николой Юрчевичем, покинувшим 13 декабря пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу:

- Как Вы отнеслись к нежеланию АФФА продлить с Вами контракт?

- В течение последней недели, которую я провел в Загребе, я думал о своем будущем и о будущем сборной. Даже не был уверен, заинтересован ли я в продлении контракта. Люди должны быть более реалистичными. Учитывая позицию Азербайджана в европейском футболе, мы можем продвигаться вперед лишь шаг за шагом. Требуется время, чтобы выстроить лучшую команду. По сравнению с конкурентами азербайджанские игроки не играют в известных европейских клубах. Успеха можно добиться, правильно работая с молодыми игроками и следуя инструкциям. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить всех в АФФА за их поддержку и профессионализм.

- Как Вы оцениваете свою работу в сборной в течение 10 месяцев, которая включала в себя отборочный тур?

- Думаю, мы выявили ряд новых и молодых игроков на будущее. Мы очень хорошо играли против команд, опережающих нас по составу, и у нас был шанс заработать дополнительные очки. Если бы у нас в группе был такой легкий соперник, как Сан-Марино, мы, вероятно, выиграли бы еще 6 очков, что придало бы команде больше уверенности.

- Каких вопросов Вы коснулись в представленном Вами сегодняшнем отчете?

- Я представил годовой отчет в Исполнительный комитет. Это нормальное и профессиональное поведение. Я проанализировал все игры. Было много ошибок рефери против нас в квалификационном раунде. Я обратил внимание на то, что поскольку в Премьер-лиге играет всего 8 команд, в национальной команде недостаточно игроков. Более того, некоторые игроки не играют в клубах. Также мы не смогли воспользоваться услугами 3-4 игроков в каждом матче из-за дисквалификаций и травм. Количество футболистов, играющих за рубежом, также недостаточно. Я попытался проанализировать будущее команды. На мой взгляд, есть больше шансов получить положительный результат в следующей Лиге наций.

- Что Вы собираетесь делать дальше: хотели бы Вы остаться, если поступит предложение от клуба в Азербайджане?

- Сейчас я свободный тренер и открыт для всех предложений. Не исключаю возможности снова работать в Азербайджане. Должен сказать, что я и моя семья прекрасно провели время с хорошими людьми в прекрасном городе Баку, и в такой великолепной стране, как Азербайджан. У меня только положительный отзыв. Спасибо игрокам, персоналу команды, болельщикам, одним словом, спасибо всем!