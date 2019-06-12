Юрчевич: Вся наша команда стоит дешевле Лоботка

"Конечно, трудно говорить после такого результата. Но я постараюсь проанализировать это. Прежде всего, поздравляю соперника с победой. Неплохо начали, но быстро пропустили. Гол Шейдаева вселил надежду, но затем не удалось развить это. Араз мог забить и сократить счет. Один только Станислав Лоботка стоит 25 миллионов. Вся наша команда стоит дешевле. Не сказала бы, что все так плохо. Мы сделали все возможное, но после счета 1: 4 игра была окончена".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич после поражения сборной Словакии со счётом 1:5 в матче отборочного цикла Евро-2020. Пятидесятичетырёхлетний специалист ответил на вопросы журналистов.

Вам не кажется, что на поле бился только Рамиль Шейдаев и вы не опоздали с заменами?

После такого счета как 1: 5 мы не можем такое обсуждать. Собирался делать замены после 55-60 минуты. Я не думаю, что только Шейдаев бился на поле. Я разочарован.

Вы намерены извиниться за этот результат?

Конечно, это был большой шок для нас - пропустить гол на 85-й минуте. Мы должны извиниться за такой результат.

Вы привели в пример цену Лоботки. Три дня назад Турция обыграла Францию, и там в составе французов один Килиан Мбаппе стоит дороже всей турецкой сборной. Ни доллар, ни евро не играют в футбол на поле. Последнее домашнее поражение было 12 лет назад - Азербайджан - Сербия - 1: 6. Вам не стыдно за этот результат?

Конечно, мне стыдно за это поражение. Я не хочу оправдываться тем, что их футболисты играют в сильных клубах. Я всех понимаю после такого поражения. Футбол – игра ситуаций. Один из лучших тренеров Азербайджана (Гурбан Гурбанов - Ред) испытывал трудности в матчах с Мальтой.