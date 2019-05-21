Никола Юрчевич: Мы хорошо осознаем серьезность матча

© Report/Elchin Murad https://report.az/storage/news/16f66c31bb70953c8d1b690fd5a08ddb/f73ddc4a-9189-4337-b54a-79f8cebcb228_292.jpg

"Разница между прежними и вторыми сборами довольно большая. Если на прежних сборах мы были вместе 5-6 дней, теперь у нас много времени".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич, касаясь подготовки к предстоящему 8 июня матчу с Венгрией, 11 июня - со Словакией в отборочном этапе ЕВРО-2020.

На пресс-конференции на "Bakcell Arena" хорватский специалист заявил, что дело усугубляет вовлечение футболистов в лагерь в различное время: "Есть те, кто вместе с нами с 19 мая. Мы приступили к сборам с 16 лицами. Мы продолжим это несколько дней. С 24 мая к нам присоединятся Бахлул Мустафазаде, Али Бабаев, Дмитрий Назаров, Руфат Дадашов и Ренат Дадашов. А 3 июня приедут выступающие за пределами страны Эмиль Балаев, Павел Пашаев, Рамиль Шейдаев и Эдди Исрафилов".

По словам главного тренера, они хорошо настроились на матчи с Венгрией и Словакией: "Мы хорошо осознаем серьезность матча. Мы все хорошо настроены. Я оптимист, и стадион будет забит зрителями, и результаты будут хорошими. В конце подготовительного процесса нас будет 27 человек. Однако, скорее всего, во время матча в состав не попадут 2-3 человека".

Юрчевич заявил, что 1 июня основная сборная проведет с азербайджанской командой U-21 товарищеский матч.