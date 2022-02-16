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Никола Юрчевич: "Карабах" - хорошая команда, но "Марсель" - явный фаворит

Никола Юрчевич: "Карабах" - хорошая команда, но "Марсель" - явный фаворит "Марсель" - явный фаворит, но "Карабах" - хорошая команда.
Футбол
16 февраля 2022 г. 16:30
Никола Юрчевич: Карабах - хорошая команда, но Марсель - явный фаворит

"Марсель" - явный фаворит, но "Карабах" - хорошая команда.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич изданию Laprovence, комментируя предстоящий матч Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".

56-летний специалист сказал, что "Карабах" - лучшая команда страны, здесь играют лучшие футболисты Азербайджана, а также лучшие легионеры.

Хорватский специалист также рассказал о своем соотечественнике Филипе Озобиче, выступающем за сборную Азербайджана: "Он настоящий творческий десятый номер. Озобич играет важную роль в стиле техничной игры, применяемой главным тренером Гурбаном Гурбановым. Матчи Премьер-лиги Азербайджана обычно собирают в среднем около 1 000 болельщиков. Но в матче с "Марселем" стадион будет полным. Зрители воспринимают французский клуб как великую команду и знают, что соперник является фаворитом. Порою эта команда добивается успешных результатов в игре с хорошими соперниками".

Напоминаем, что матч "Марсель" - "Карабах" состоится 17 февраля на стадионе "Велодром" в 00:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Nikola Yurçeviç: "Qarabağ" yaxşı komanda olsa da, favorit "Marsel"dir"

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