Никола Юрчевич: "Больше думаем об игре с Венгрией"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич прокомментировал предстоящий выездной товарищеский матч с командой Бахрейна, который пройдет в среду, 9 октября.

«Поездка получилась нормальной. Вместе с тем впервые наблюдаются столь серьезные проблемы с составом. Трое футболистов дисквалифицированы, двое травмированы, вдобавок в последний момент стало известно, что высока вероятность того, что пропустит игру из-за травмы Гара Гараев. В этом смысле не думаю, что товарищеский матч с Бахрейном станет глобальной проверкой перед встречей с Венгрией», - приводит Report его слова, сказанные на брифинге в преддверии матча.

«Для нас эта игра важна с точки зрения проверки степени готовности некоторых футболистов. Естественно, мы больше думаем об игре с Венгрией. Не считаю, что погодные условия, высокая температура создадут нам проблемы, - продолжил специалист. - В любом случае на уровне национальной сборной неважных игр не бывает. Вне зависимости от того, товарищеская это игра или нет, все матч сборной важны».