Нигерия потратила около 1 млн долларов на возвращение фанатов с ЧМ-2018

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Нигерия потратила около 1 млн долларов на возвращение фанатов с чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщает Report со ссылкой на AllAfrica, в перевозке были задействованы два самолета. Нигерийцы были отправлены домой двумя партиями — 155 и 200 человек.

Министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньема сообщил, что власти страны потратили около 1 млн долларов на эвакуацию своих соотечественников, приехавших в Россию на чемпионат мира. По словам чиновника, речь идёт о нигерийцах, которые не планировали возвращаться на родину.

По словам министра иностранных дел Джеффри Оньемы, каждый рейс обошелся руководству страны примерно в 500 тысяч.

В то же время Оньема выразил обеспокоенность в связи с тем, что большое количество нигерийцев полетели в Россию, чтобы попытаться получить убежище в Европе.

Отметим, что чемпионат мира состоялся 14 июня - 15 июля. Победителем чемпионата стала сборная Франции.