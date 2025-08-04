Нидерландский фонд намерен подать в суд на FIFA из-за трансферных правил

Нидерландская ассоциация Justice for Players планирует до конца текущего года подать иск против Международной федерации футбола (FIFA) из-за правил осуществления трансферов.

Нидерландская ассоциация Justice for Players планирует до конца текущего года подать иск против Международной федерации футбола (FIFA) из-за правил осуществления трансферов.

Как передает Report, об этом сообщает нидерландский портал NOS.nl.

По оценке экспертов фонда, более 100 тыс. футболистов смогут потребовать от FIFA компенсации, сумма которых может составить миллиарды евро. Отмечается, что пострадавшие игроки получили примерно на 8% меньше дохода за карьеру из-за правил по смене клуба.

В октябре 2024 года суд ЕС признал противоречащими законам союза правила трансферов FIFA. Решение было принято после жалобы французского футболиста Лассана Диарра. FIFA заявила, что планирует провести совещание по корректировке правил трансферов.

Напомним, что перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник Диарра не явился на сборы "Локомотива", из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в FIFA. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.

В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский "Шарлеруа", но клуб хотел получить гарантии того, что ему не придется выплачивать штраф "Локомотиву" вместо футболиста, поскольку, по правилам FIFA и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), клуб мог стать одним из должников. В итоге контракт не был заключен, и француз считает, что переход сорвался по вине FIFA и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде.