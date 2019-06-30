Незабитый пенальти Суареса не пустил Уругвай в полуфинал Кубка Америки

Стали известны все участники 1/2 финала Кубка Америки. Как передает Report, сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти. Основное время встречи, прошедшей в Сальвадоре, завершилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались перуанцы — 5:4.

Нападающий уругвайской команды Луис Суарес не смог переиграть вратаря соперника Педро Гальесе. Автором же решающего удара стал Эдисон Флорес. В полуфинале турнира Перу сыграет с чилийцами.

Бразилия и Аргентина сыграют в полуфинале 3 июля, а 4 июля на поле выйдут команды Чили и Перу. Финал Кубка Америки состоится 7 июля.