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Неймар вернётся во Францию

Неймар вернётся во Францию

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар вернётся в Париж сегодня, 13 июня. Как передает Report со ссылкой на "Чемпионат", об этом сообщает L'Equipe. 

Напомним, во время карантина из-за пандемии коронавируса Неймар находился на родине, в Бразилии.

"ПСЖ" рекомендовал игрокам вернуться во Францию до 15 июня, чтобы избежать обязательного двухнедельного карантина. 

Таким образом, Неймар сможет возобновить тренировки вместе с парижской командой 22 июня. Чемпионат Франции завершён досрочно, "Пари Сен-Жермен" объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе. 

В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. 

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