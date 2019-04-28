Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу - ВИДЕО

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар повздорил с болельщиком во время награждения после финального матча Кубка Франции по футболу, в котором столичный клуб уступил в серии пенальти "Ренну".

Об этом сообщает портал The Score передает Report со ссылкой на ТАСС. Видео размещено в Твиттере.

На видео, размещенном в социальной сети, запечатлен момент, когда футболисты ПСЖ поднимались на трибуну для получения медалей финалистов. Бразилец проходил мимо одного из фанатов, который вел съемку на свой мобильный телефон, Неймар остановился возле него, закрыл камеру, призывая не снимать. После недолгой словесной перепалки футболист нанес удар в подбородок болельщику, а затем продолжил подниматься по лестнице.

Ранее в четверг Неймар был дисквалифицирован на три матча под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. 6 марта ПСЖ проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из борьбы за трофей. Неймар не принимал участия в игре и наблюдал за матчем с трибун. После завершения матча нападающий раскритиковал судейство и направил несколько оскорблений в адрес арбитров встречи, что и послужило причиной дисквалификации.