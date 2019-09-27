Неймар прибыл в Испанию на суд с "Барселоной"

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прибыл в Барселону на судебное заседание по делу о невыплате каталонским клубом денежных бонусов.

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что вместе с футболистом прибыл его отец.

Футболист не получил от команды €40 млн перед трансфером в парижский клуб. Каталонцы заплатили ему только €14 млн. Теперь бразилец намерен отсудить оставшуюся сумму, а также получить 10% компенсации.

По мнению представителей «Барселоны» Неймар нарушил условия контракта и пытается вернуть € 75 млн. Соглашение игрока было выкуплено за €222 млн перед тем, как он стал игроком «ПСЖ».