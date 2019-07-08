​Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.

Как передаёт Report, об этом сообщила в понедельник пресс-служба французской команды.

"Неймар был обязан появиться в понедельник в расположении клуба для возобновления предсезонной подготовки с командой. Это случилось без предварительного уведомления игроком клуба. Клуб об этом сожалеет и предпримет соответствующие меры", - сообщает пресс-служба ПСЖ.