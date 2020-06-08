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Неймар настроен вернуться в "Барселону" летом

​Неймар настроен вернуться в "Барселону" летом

Неймар

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар по-прежнему рассчитывает сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, бразилец надеется на возвращение в "Барселону". Неймар был близок к этому еще год назад, однако тогда клубы не сошлись в цене. Теперь же, как утверждает издание, парижане готовы снизить сумму выкупа за звездного форварда из-за пандемии.

Действующее соглашение игрока с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от покупки Неймара.

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