​Неймар настроен вернуться в "Барселону" летом

Неймар https://report.az/storage/news/eab28ff13c22f7f3f42168a86023047c/ad45a827-dd86-4382-aa34-6d4def716f45_292.jpg

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар по-прежнему рассчитывает сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, бразилец надеется на возвращение в "Барселону". Неймар был близок к этому еще год назад, однако тогда клубы не сошлись в цене. Теперь же, как утверждает издание, парижане готовы снизить сумму выкупа за звездного форварда из-за пандемии.

Действующее соглашение игрока с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от покупки Неймара.