​Неймар: Меня раздражает расизм

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар поделился мнением о расизме, передает Report со ссылкой на France Football.

В последнее время на футбольный матчах участились случаи расизма. Неймар привел в пример бразильца Тайсона, который подвергся оскорблениям в матче 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".

"Меня раздражает расизм. Истории с Балотелли или Дентиньо и Тайсоном — это для меня неприемлемо, так не должно быть. Важно, чтобы это понимали все болельщики, которые приходят на стадион», - заявил форвард.