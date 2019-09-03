Форвард ПСЖ Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, игрок до перехода во французский клуб должен был получить от испанцев бонус в размере 40 млн евро, но получил лишь 14 из них. Теперь он хочет отсудить оставшиеся деньги и ещё 10% компенсации.

"Барселона", которая в минувшее трансферное окно хотела совершить обратный трансфер бразильца, считает, что Неймар нарушил условия соглашения и пытается вернуть 75 млн евро. Контракт нападающего был выкуплен за рекордную сумму в 222 млн евро перед тем, как он стал игроком ПСЖ.

Дело уже дважды откладывалось. Первоначально слушание было запланировано на 31 января 2019 года, но было отложено в последний момент. Следующая судебная дата была назначена на 21 марта, но адвокаты Неймара отказались предоставить контракт игрока с ПСЖ. Судья перенёс слушание на 27 сентября.

Отмечается, что среди свидетелей должен выступить президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, хотя ранее он говорил, что откажется давать показания.