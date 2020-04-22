​Неймар готов возвратиться в "Барселону"

Неймар https://report.az/storage/news/150817381e4e4476e674006d0e59f5b7/a099e363-cf94-4800-9796-82bddea78a67_292.jpg

Бразильский нападающий "Пари Сен Жермен" Неймар готов на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в "Барселону".

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, сейчас во Франции Неймар зарабатывает около 52 млн. евро в год. В эту сумму входит оклад в ПСЖ, а также оплата за роль посла банка Катара. В случае перехода в "Барселону" его сотрудничество с банком прекратится, из-за чего он потеряет около 30 млн. евро.

Неймар стал игроком ПСЖ в августе 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 млн. евро. 27-летний форвард провел 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2022 года.