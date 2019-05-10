Неймар дисквалифицирован на три матча - ВИДЕО

Французская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать нападающего "ПСЖ" Неймара на три матча.

Как сообщает Report, причина связана с тем, что 27-летний форвард ударил фаната после финальной игры Кубка Франции с "Ренном" (2:2 ДВ).

Отметим, что поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.