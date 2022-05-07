Невеста Роналду раскрыла имя новорожденной дочери

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес раскрыла имя новорожденной дочери и опубликовала фото ребенка.

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес раскрыла имя новорожденной дочери и опубликовала фото ребенка.

Как передает Report , об этом она написала в личном блоге.

«Белла Эсмеральда, 18.04.22», - написала возлюбленная спортсмена.

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждали близнецов, но 18 апреля нападающий «Манчестер Юнайтед» сообщил в соцсетях о смерти одного из своих новорожденных детей. Девочку удалось спасти, а мальчик скончался. По словам футболиста, младенец не смог выжить, несмотря на усилия врачей, которым он очень благодарен. Спортсмен публично обращался к поклонникам и журналистам и просил проявить уважение к его семье, не задавая вопросов о трагедии.