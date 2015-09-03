​Несмотря на предупреждение федерации, хорватские болельщики приехали в Баку - ФОТО

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджан прибыла группа хорватских болельщиков.

Как сообщает Report, болельщики пошли на этот шаг, несмотря на предупреждение Федерации футбола Хорватии.

Отметим, что сегодня в 21:00 на "Bakcell Arena" в отборочном групповом этапе ЕВРО-2016 встретятся сборные Азербайджана и Хорватии.

До этого Хорватский футбольный союз (HNS) до игры между сборными Азербайджана и Норвегии предупредил болельщиков и попросил не нарушать правила на трибунах: "На встрече в Баку безопасность будут охранять не полицейские, а военные, которые не останутся равнодушными ни к одному нарушению. Мы считаем своим долгом напомнить фанатам, что они должны достойно представлять нашу страну".

Напомним, что 12 июня на отборочной игре национальной команды Хорватии с Италией на поле нарисовали фашистскую свастику. По этой причине УЕФА оштрафовала HNS на 100 тыс. евро, а также приняла решение о проведении предстоящих двух игр сборной без болельщиков и ликвидации одного очка.