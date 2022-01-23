Несколько фанатов арестованы после матча "Манчестер Юнайтед"-"Вест Хэм"

Четыре человека были арестованы за беспорядки и хулиганства в районе стадиона "Олд Траффорд" после завершения субботнего матча 23-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм Юнайтед" (1:0).

Четыре человека были арестованы за беспорядки и хулиганства в районе стадиона "Олд Траффорд" после завершения субботнего матча 23-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм Юнайтед" (1:0).

Как передает Report со ссылкой на Mirror, отмечается, что один 33-летний фанат был арестован по подозрению в нападении на сотрудника службы экстренной помощи. Другой болельщик был задержан за распитие алкоголя в общественном месте, хулиганство, хранение кокаина и нападение на человека. Остальные двое задержаны за метание посторонних предметов на поле и нарушение общественного порядка соответственно.

"Манчестер Юнайтед" набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.