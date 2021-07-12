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Несколько человек погибли во время празднования победы Италии в финале Евро

Несколько человек погибли во время празднования победы Италии в финале Евро Несколько человек погибли во время празднования победы сборной Италии Италии на чемпионате Европы — 2020
Футбол
12 июля 2021 г. 17:03
Несколько человек погибли во время празднования победы Италии в финале Евро

Несколько человек погибли во время празднования победы сборной Италии на чемпионате Европы — 2020.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Gazzetta dellо Sport.

В Катании молодые люди ехали отмечать победу национальной команды и попали ДТП. В результате столкновения автомобиля, двух скутеров и мотоцикла один человек погиб и четверо пострадали.

На севере страны также произошла смертельная авария. По данным bplfybz, оно также связано с празднованием победы. Два автомобиля столкнулись в провинции Алессандрии. ДТП привело к смерти 27-летнего молодого человека, еще один из четырех пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Gazzetta dellо Sport также сообщила о трагедии в провинции Фодже. Во время празднования успеха национальной команды застрелили 32-летнего мужчину на скутере.

Ранее сообщалось, что в Милане 15 человек получили травмы во время празднования победы Италии на Евро.

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