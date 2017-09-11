Несколько футболистов "Челси" пропустят игру с "Карабахом"

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Несколько футболистов английского "Челси" не выйдут на поле во время игры с "Карабахом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ).

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции, организованной перед матчем, главный тренер лондонского клуба Антонио Конте.

По словам 48-летнего итальянского специалиста, английский игрок средней линии Дэнни Дринкуотер из-за травмы не сможет выйти на поле. Недавно залечивший травму бельгийский полузащитник Эден Азар также не выйдёт на поле: "У Дринкуотера есть проблема с мышцей. Поэтому он останется в стороне. Азар готов играть. Но не стоит неуместно рисковать бельгийским футболистом".

Конте также внес ясность в вопрос о состоянии Альваро Мората, забившего 3 гола и осуществившего 2 результативные передачи в первом туре Премьер-лиги. Он сказал, что собирается дать отдых испанскому нападающему: "Мората хороший игрок и в уровне подготовки есть прогресс. Просто в прошлом сезоне он принял участие в малом количестве матчей".

17 сентября в матче Премьер-лиги Англии "Челси" встретится с "Арсеналом". Сообщается, что Мората именно по этой причине останется вне игры с "Карабахом". Ожидается, что вместо него на позиции центрального нападающего выступит Миши Батшуайи.

Отметим, что 12 сентября состоится встреча "Челси" - "Карабах", которая стартует в 22:45 по бакинскому времени.