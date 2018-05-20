Несколько болельщиков пострадали во время чемпионского парада "Ювентуса"

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Италии шесть человек пострадали после того, как во время чемпионского парада «Ювентуса» автобус с открытым верхом, который вёз болельщиков клуба, задел высоковольтные провода.
Как сообщает Report, об этом передает AGI.
Несчастный случай произошёл 19 мая в Турине после матча заключительного тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Вероной» (2:1). Одержав победу, хозяева поля отправились в город на автобусе отмечать победу в чемпионате страны.
Пытаясь приблизиться к автобусу с футболистами, автобус с болельщиками задел трамвайную контактную сеть.
Сообщается, что двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
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