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Немецкий клуб ушел на карантин из-за коронавируса

​Немецкий клуб ушел на карантин из-за коронавируса

В немецком футбольном клубе "Динамо" (Дрезден) выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Теперь вся команда будет вынуждена провести две недели на карантине.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что у футболистов, сдавших положительный тест на COVID-19, нет симптомов заражения.

"Динамо" выступает во второй немецкой Бундеслиге, нынешний розыгрыш которой планируют возобновить в середине этого месяца. На 17 мая у команды из Дрездена была запланирована выездная встреча 26-го тура с "Ганновером-96", но теперь она не состоится.

Напомним, ранее на двухнедельный карантин ушёл другой клуб второго дивизиона Германии — "Эрцгебирге".

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