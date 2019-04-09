Немецкий суд оштрафовал футболиста "Барселоны"

Футболист испанской "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом на сумму около 10 тысяч евро за беспорядок, оставленный им в арендованном доме.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, чемпион мира 2018 года Дембеле оставил арендованный дом, заваленный мусором, после того, как перешел из "Боруссии" в "Барселону".

Владелец дома изначально потребовал от Дембеле 21 тысячу евро для возмещения убытков. По словам арендодателя, после пребывания 22-летнего форварда сборной Франции в доме туалет был сломан, из-за чего в комнатах стоял неприятный запах, мусор лежал в каждой комнате, а больше всего - в саду.

Отметим, что Усман Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" летом 2017 года.